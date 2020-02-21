مايكروسوفت العربية تطلق في الرياض أحدث إصدارات Surface لتطوير أعمال الشركات السعودية

كل الوطن – الرياض- فريق التحرير: نظمت شركة مايكروسوفت العربية يوم الاثنين الماضي في مدينة الرياض حفل إطلاق أحدث إصدارات عائلة Surface الداعمة والمطورة لبيئة أعمال الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في السعودية، تحت شعار “ماضينا العريق يلهمنا لنصنع المستقبل”.

وأكد رئيس شركة مايكروسوفت العربية المهندس ثامر الحربي في كلمته الموجهة للحضور، على المدى الكبير الذي وصلت إليه الأدوات التكنولوجية الحديثة في تنمية “خريطة أعمال الشركات والمؤسسات” بمختلف مستوياتها التشغيلية؛ لكونها أحد الأدوات الرئيسية الفاعلة في تسيير منظومة الأعمال الحديثة.

وبين المهندس الحربي، بأن الإصدارات الجديدة لعائلة Surface وهي (Pro X)، و(Pro7)، و(Laptop 3)، بالإضافة إلى جهاز Surface Hub 2S، تأتي لمواكبة التحولات الرقمية السريعة التي تشهدها المملكة، وتحقيق أهداف برنامج التحول الرقمي أحد البرامج الأساسـية لرؤية 2030، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأضاف بأن مايكروسوفت العربية تقدم لعملائها في المملكة أحدث أجهزة Surface من أجل تقديم أفضل ميزات الإنتاجية والتنقل والسرعة في الأداء والجودة العالية، لتغطية مختلف الاستخدامات التي يتطلبها العملاء في القطاعين العام والخاص، وهو ما يُحقق المحاور الرئيسية للخطة الثالثة لاستراتيجية التحول الرقمي السعودية (2019-2022).

ومن جهتها أوضحت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيرفس لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا، ميرنا عارف، أن أحدث إصدارات أجهزة Surface قد صُممت خصيصًا للأساليب العمل المتطورة، فهي تتيح لهم حرية العمل، وحماية بأفضل منصة أمن وإدارة حديثة من Microsoft، كما تقدم مجموعة Surface للأعمال التجربة التي يطمح لها الموظفون مع مستوى المرونة التي يحتاجونها للعمل بالظروف التي تناسبهم.

وشهد حفل مايكروسوفت العربية الذي تم تحت أنغام عزف الموسيقى العربية بالعود، حضورًا لافتًا من المتخصصين والعملاء بالإضافة إلى وسائل الإعلام السعودية التي حرصت على تغطية حفل الإطلاق وتسليط الضوء على الأجهزة الجديدة، حيث تم تعريفهم على مزايا أجهزة عائلة Surface الجديدة والتي تتميز بخدمتها المباشرة في تطوير الأعمال، خاصة أنها تتمتع بأفضل مزايا Microsoft و التي تثق بها الشركات والمؤسسات، لمواكبة أفكارها، وتشغيل كافة تطبيقات الأعمال التجارية التي تعتمد عليها.

وحظي حضور الحفل بتجربة الإصدارات الحديثة من عائلة Surface في مناطق مختلفة داخل قاعة روعي في تصميمها المزج بين الماضي والحاضر، وتحاكي مختلف الأماكن التي يمكن أن يوجد بها الفرد، حيث وفرت الأجهزة بقائه متصلا بفريقه بغض النظر عن موقعه، سواء كان في بيت الشعر العربي الصحراوي أو بجانب الشاطئ، أو في العمل، أو المنزل، وكل ذلك يتم بلمسات عصرية حديثة فريدة وضمن أعلى معايير ميزات الإنتاجية والتنقل والسرعة في الأداء والجودة العالية للأجهزة.