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الأمم المتحدة تحذر من “حمام دم” في سوريا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : منذ 20 ثانية
الأمم المتحدة تحذر من “حمام دم” في سوريا

كررت الأمم المتحدة دعوتها لوقف القتال الدائر في شمال غرب سوريا، محذرة من أن ينتهي العنف هناك”بحمام دم”.

وقال ينس ليرك، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن “الأطفال يشكلون نحو 60% من 900 ألف شخص نزحوا وتقطعت بهم السبل في مساحة آخذة في التضاؤل”.

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وأضاف أن “العنف المتواصل يجب أن يتوقف قبل أن يتحول إلى ما نخشاه قد ينتهي بحمام دم”.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت مؤخرا سوريا وتركيا وروسيا، إلى وقف التصعيد في إدلب بشمال غربي سوريا، وضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب التي تدهور الوضع فيها بشكل حاد مؤخرا.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371755

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