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تحت شعار “عمان شقيقة القدس : مئات الأردنيين في وقفة قرب سفارة واشنطن رفضا لـ”صفقة القرن”
2020-02-21T17:31:33+03:00
2020-02-21T17:32:03+03:00عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
رابط مختصر
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371790
مع الدكتور فادي نصر
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