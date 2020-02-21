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السعودية.. اعتقال شخص أطلق النار على سيارة ودهس قائدها بالمدينة المنورة (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
السعودية.. اعتقال شخص أطلق النار على سيارة ودهس قائدها بالمدينة المنورة (صور)

ألقت قوات الأمن السعودية، اليوم الجمعة، القبض على شخص أطلق النار على سيارة ودهس قائدها بالمدينة المنورة.

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وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الجمعة، باشرت دوريات الأمن بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع “أنوفا”، وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.

وأضاف المتحدث أن تعقب الجاني من قبل دوريات الأمن، كشف أنه تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن، ما اقتضى مداهمته واعتقاله.

وذكر المسؤول الأمني أنه نتج عن ذلك إصابة 3 من رجال الأمن نقلوا إلى المستشفى.

وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق مع المتهم، للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371806

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