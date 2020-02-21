السعودية.. اعتقال شخص أطلق النار على سيارة ودهس قائدها بالمدينة المنورة (صور)

ألقت قوات الأمن السعودية، اليوم الجمعة، القبض على شخص أطلق النار على سيارة ودهس قائدها بالمدينة المنورة.

شرطة #المدينة_المنورة: الجاني بادر بإطلاق النار بعد تحصنه داخل منزله مما اقتضى مداهمته والقبض عليه و قد نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) February 21, 2020

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الجمعة، باشرت دوريات الأمن بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع “أنوفا”، وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.

شرطة #المدينة_المنورة: الجاني بادر بإطلاق النار بعد تحصنه داخل منزله مما اقتضى مداهمته والقبض عليه و قد نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) February 21, 2020

وأضاف المتحدث أن تعقب الجاني من قبل دوريات الأمن، كشف أنه تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن، ما اقتضى مداهمته واعتقاله.

#هام 🔴

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تمكن رجال الأمن الأشاوس اليوم الجمعة من إلقاء القبض على شخص قام بإطلاق النار تجاه رجلي أمن قبل صلاة الجمعة بحي الدويمة في #المدينة_المنورة ونتج عن هذه العملية المجرمة والآثمة إصابة رجلي الأمن، أحدهما في حالة حرجة.

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"دعواتكم لرجلي الأمن بالشفاء العاجل"

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- pic.twitter.com/Q8UKz8676x — أخبار السعودية - هام (@Newss_24) February 21, 2020

وذكر المسؤول الأمني أنه نتج عن ذلك إصابة 3 من رجال الأمن نقلوا إلى المستشفى.

وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق مع المتهم، للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية