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أول تحرّك رسمي من السعودية بعد الإعلان عن تفشي “كورونا” في إيران

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
أول تحرّك رسمي من السعودية بعد الإعلان عن تفشي “كورونا” في إيران

أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية، مساء اليوم الجمعة 21 فبراير/شباط، في أول تحرك رسمي، قرارا بتعليق سفر المقيمين إلى إيران، بعد الإعلان عن تفشي فيروس “كورونا” الجديد فيها.

وقال المتحدث الرسمي للجوازات السعودية، في بيان منشور عبر الحساب الرسمي لها في “تويتر”: “بناء على مقتضيات المحافظة على الصحة العامة تقرر تعليق سفر المقيمين إلى إيران”.

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وتابع بقوله “كما تقرر منع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق له التواجد في إيران، إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس، أي بعد 14 يوما من خروجه من إيران”.

وأوضح قائلا: “في إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة في المملكة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، فإن المديرية العامة للجوازات تؤكد على استمرار قرار منع المواطنين من السفر إلى إيران”.

وشددت “الجوازات السعودية” على أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، بحق كل من يخالف تعليمات حظر السفر إلى إيران من المواطنين، وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما، وفي حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد الأخوة المقيمين، فلن يتم السماح له بالعودة للمملكة.

ودعت “الجوازات السعودية” كافة القادمين إلى المملكة بالإفصاح أمام موظف الجوازات عن التواجد في إيران، خلال الأسبوعين السابقين من الوصول إلى المملكة.

يذكر أن علي رضا وهاب، مساعد وزير الصحة الإيراني، أعلن، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء إيران إلى 18 مصابًا، ووفاة 4 منهم.

وغرد علي رضا وهاب، عبر “تويتر”، قائلًا: “حتى الآن تم إحصاء 18 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء إيران، 4 في العاصمة طهران، و12 في قم، و2 في رشت، 4 منهم لقوا حفتهم”.

وفي السياق نفسه، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أن الحكومة عبأت كل طاقاتها لاحتواء فيروس “كورونا” الجديد، بإيعاز من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي أمر بتشكيل لجنة لمكافحة الفيروس والوقاية منه.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371813

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