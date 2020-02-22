غوغل تميط اللثام عن “أندرويد 11”.. وهذه مزاياه

فاجأت غوغل مستخدمي أنظمة “أندرويد” هذا العام، وأصدرت فجأة نسخة تجريبية من نظام Android 11، الذي سيطرح للمستخدمين رسميا في وقت لاحق.

وتشير البيانات إلى أن النسخة الجديدة من “أندرويد” التي يمكن تحميلها من موقع developer.android.com مباشرة مخصصة للمطورين، كي يختبروها ويرسلوا تعليقاتهم حول عملها إلى المختصين في غوغل.

ويمكن تثبيت هذه النسخة حاليا على مختلف أجهزة Pixel، التي طرحتها غوغل مثل هواتف Pixel 2 وPixel 2 XL وPixel 3 وPixel 3 XL وPixel 3a وPixel 3a XL وPixel 4وPixel 4 XL، بحسب “روسيا اليوم”.

وتبعا للخبراء فإن النسخة الجديدة من “أندرويد” ستحمل معها العديد من المزايا الجديدة والمهمة، والتي تتعلق باتصال الأجهزة الذكية بشبكات الجيل الخامس الخلوية 5G، كما ستحسن مزايا الخصوصية وأمان الأجهزة، وستدعم برمجيات الذكاء الصناعي، وكذلك أداء الكاميرات في الهواتف وجودة التقاطها للصور.

كما سيوفر “أندرويد” الحديث للمستخدمين واجهات استخدام جديدة، وتصاميم أفضل وأكثر عملية لنوافذ المحادثات والإشعارات، وسيحسن توافق التطبيقات مع الأجهزة الذكية، ويحسن ميزات التحكم بالشاشات.

وكالات