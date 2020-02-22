توجيه الاتهام لأم سعودية صورت طفلتها تدخن “الشيشة”

وجهت النيابة العامة في الرياض اتهاما إلى أم سعودية بجرم إهمال طفلتها البالغة من العمر عامين ونصف العام، بعدما نشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للطفلة وهي تدخن الشيشة.

وفي التفاصيل، فإن مركز شرطة مدينة بريدة، شمال شرقي العاصمة السعودية، تلقى بلاغا عن تعرض طفلة للإهمال من قبل والدتها وخالتها وتصويرها في مقطع “سناب شات” وهي تدخن الشيشة بقصد المزح والتشهير بها.

وبعد التحقيق في القضية، وجهت النيابة العامة الاتهام إلى الوالدة بإهمال طفلتها وتهديد سلامتها وصحتها النفسية والجسدية، الأمر المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام حماية الطفل، كما وجهت الاتهام إلى خالتها بإلحاق الضرر والتشهير، بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأحيلت القضية إلى المحكمة المختصة مع المطالبة بمعاقبة والدة الطفلة بعقوبة تعزيرية زاجرة وفقا للمادة 23 من نظام حماية الطفل، وسجن وتغريم خالة الطفلة وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى إغلاق حساب “سناب شات” الخاص بالمتهمة خالة الطفلة استنادا للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

المصدر: عكاظ