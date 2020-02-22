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جُثة في المزرعة.. تفاصيل مقتل خليجي على يد عامل بالبحيرة

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
جُثة في المزرعة.. تفاصيل مقتل خليجي على يد عامل بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من ضبط عامل عقب قيامه بقتل زميله في العمل خلال مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة بدر.

كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، تمكنت من ضبط (عامل، بدائرة مركز شرطة بدر) لقيامه بالتعد على (عامل، يحمل جنسية إحدى الدول العربية) بآلة حادة عبارة عن (مقص تقليم أشجار) فأودى بحياته، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما بالمزرعة عملهما الكائنة بدائرة مركز شرطة بدر لخلافات بينهما في العمل.
دمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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المصدر: مصراوي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371860

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