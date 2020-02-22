تسجيل الدخول
» » متهم بقتل شقيقته في حلوان: “خنقتها علشان سابت البيت”

متهم بقتل شقيقته في حلوان: “خنقتها علشان سابت البيت”

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ثوانيآخر تحديث : منذ 4 ثواني
متهم بقتل شقيقته في حلوان: “خنقتها علشان سابت البيت”

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف غموض واقعة مقتل ربة منزل داخل شقة بحلوان.

البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة “ا.م” 22 سنة ربة منزل داخل شقة بالمشروع الأمريكي بدائرة القسم.

اقرأ أيضا...

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة بها آثار خنق حول الرقبة وبجوارها إيشارب، ودلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “خ.م” سائق توك توك، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة تم ضبط المتهم.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة وقال ” انا كنت شاكك فيها علشان سابت البيت وخنقتها بالإيشارب لحد ما ماتت”.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: مصراوي

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371863

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.