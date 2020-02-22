متهم بقتل شقيقته في حلوان: “خنقتها علشان سابت البيت”

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف غموض واقعة مقتل ربة منزل داخل شقة بحلوان.

البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة “ا.م” 22 سنة ربة منزل داخل شقة بالمشروع الأمريكي بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة بها آثار خنق حول الرقبة وبجوارها إيشارب، ودلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “خ.م” سائق توك توك، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة تم ضبط المتهم.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة وقال ” انا كنت شاكك فيها علشان سابت البيت وخنقتها بالإيشارب لحد ما ماتت”.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: مصراوي