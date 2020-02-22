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لبنان.. اجتماع “خلية الأزمة” لمواجهة “كورونا” ونفاد المستلزمات الطبية من الصيدليات

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-22T18:06:20+03:00
2020-02-22T18:12:36+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : منذ 6 دقائق
لبنان.. اجتماع “خلية الأزمة” لمواجهة “كورونا” ونفاد المستلزمات الطبية من الصيدليات

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بنفاد بعض المستلزمات الطبية من الصيدليات، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” في البلاد.
وقال موقع “لبنان 24” إن المواطنين هرعوا إلى الصيدليات في مختلف المناطق اللبنانية لشراء الكمامات، في محاولة للوقاية من الفيروس، ما أدى إلى ارتفاع في أسعارها.

وأكد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أنه تبين بعد الفحوصات أن الحالتين الأخريين المشتبه بإصابتهما، سليمتان، وأن المصابة بفيروس “كورونا” تتلقى العلاج وهي بصحة جيدة.

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من جهة أخرى، عقد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، اجتماع “خلية الأزمة” الوزارية لمناقشة موضوع فيروس كورونا، وتم اتخاذ إجراءات صارمة في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، وكل محطات العبور، وتخفيف الرحلات الجوية من البلاد التي شهدت إصابات بالفيروس وإليها. كما سيخصص مستشفى حكومي في كل محافظة لاستقبال أي إصابة بهذا الفيروس، ليتم عزلها وحصرها، إضافة إلى اتخاذ قرار بمنع تصدير الكمامات الواقية ومنع احتكارها من قبل التجار.

وقررت الحكومة منع جميع اللبنانيين والمقيمين من السفر إلى الدول التي تم تسجيل إصابات بفيروس كورونا فيها.

وكانت مصادر طبية لبنانية قالت لـRT، إنه تم الاشتباه بوجود إصابات جديدة بفيروس “كورونا” بين ركاب الطائرة الآتية من قم بإيران، والتي حملت المصابة الأولى، لكنها أكدت أن نتائج الفحوصات لم تصدر بعد.

المصدر: “لبنان 24″+ الوطنية للإعلام+RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=371870

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