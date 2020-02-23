التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير زورق مسير أطلقه الحوثيون من الحديدة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير زورق مٌسير عن بعد، أطلقه المسلحون الحوثيون من محافظة الحديدة اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن العقيد الركن تركي المالكي: إن قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم الأحد محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق المفخخ من قبل قوات التحالف البحرية، والذي يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية”.

وأضاف المالكي أنه تم أيضا اكتشاف وتدمير عدد (3) ألغام بحرية خلال الـ(24) ساعة الماضية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى الآن (150) لغما بحريا زرعها المسلحون الحوثيون.

وبيّن العقيد المالكي أن المسلحين الحوثيين يتخذون من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة.

المصدر: واس