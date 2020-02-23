غيصل الفايق: السعودية اقتصاد متين وثروات لاتنضب

تحتل المملكة العربية السعودية مركزاً متقدماً كأحد أكبر إحتياطيات العالم المؤكدة من الغاز التقليدي بنحو 300 تريليون قدم مكعب، ايضاً هناك احتياطيات غاز غير تقليدية تشير التقديرات بلوغ احتياطاتها الى أكثر من 600 تريليون قدم مكعب.

جاء تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية كأكبر حقل للغاز الغير تقليدي) يتم اكتشافه في المملكة بكميات كبيرة تقدر بنحو 200 تريليون سوف يقفز بالمملكة إلى مقدمة منتجي الغاز في العالم.

جاء تطوير مشاريع الغاز تأكيداً أن المملكة العربية السعودية ماضية قُدماً في تنفيذ استراتيجيات المرحلة، وكل ما يدعم متطلبات رؤية 2030 لاقتصاد اقوى وتنويع مصادر الدخل، وذلك لأن الغاز يلعب دوراً مهماً وحيوياً في الرؤية، أُعطي قطاع الغاز اهمية كبيرة في مشاريع التطوير ليكون ضمن الأولويات.

الاستثمارات المتواصلة في مشاريع المنبع للغاز أدت الى زيادة كبيرة في الإنتاج، وعلى الرغم من الزيادة في انتاج الغاز، ارتفع مستوى الاستهلاك بشكل كبير حتى وصل الى نحو 13 مليار قدم مكعب من الغاز يوماً، لتزويد محطات توليد الكهرباء ومحطات التحلية والصناعات البتروكيماوية والصناعات الاخرى.

مع اصلاحات الرؤية، أصبح لدينا كفاءة كبيرة في احلال مزيج الغاز في إنتاج الكهرباء الذي ارتفع إلى اكثر من %50 تقريبا، والهدف مع رؤية 2030 هو أن نصل بالغاز في مزيج الطاقة السعودي إلى نسبة %75 بمشيئة الله، هذا بالإضافة أن الغاز يأتي كأول متطلبات توسيع قطاع البتروكيماويات وما يندرج تحتها من صناعات مختلفة.

توجيه قدر كاف من الايرادات النفطية في بناء استراتيجية واضحة والاستثمار في مشاريع الغاز كإحدى أهم ركائز التنمية المستدامة في المستقبل في ظل الرؤية. وهذا سيرفع سقف الطموح نحو هدف الوصول لتحقيق مثل نجاحاتنا في مجال النفط كأكبر المصدرين والأعلى موثوقية.

مستشار في شُؤون الطاقة وتسويق النفط، مدير تسويق النفط الخام لأرامكو السعودية في آسيا والمحيط الهادئ سابقا، مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا.

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