بعد اختطاف دام 27 عاما.. استقبال “أسطوري” لنايف قرادي في جازان (فيديو)

استقبلت جموع غفيرة من المواطنين الشاب نايف قرادي، في مطار جازان، بعد عودته من الدمام إثر اختطاف دام نحو 27 عاما، وقد شهد بهو المطار توافدا من أقاربه، ومن غيرهم، احتفاء بعودته.

ورصدت صحيفة “سبق” المحلية، الاحتفال بنايف خلال دخوله مطار جازان، فيما أكد نايف خلال حديثه “أنه يشعر بسعادة بالغة وهو يصل إلى أرض منطقة جازان بين أهله وأقاربه”.

لحظات وصول المختطف #نايف_قرادي الى مطار الملك عبدالله بجـــازان وكان في استقباله أشقاءه وأقاربه وجموعا من ذويه. pic.twitter.com/NrLV9UUqKo — الصحفي قاسم الخبراني (@khubrani2030) February 22, 2020

كما أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الشاب السعودي استقبل استقبالا مهيبا في قمة جبل منجد بمحافظة هروب، بعد عودته من الدمام إلى جازان، وسط توافد عدد كبير من المركبات من أقاربه وغيرهم، احتفاء به.

وكان الشاب السعودي، قد التقى الأربعاء الماضي، أفرادا من عائلته بعد 27 عاما على اختطافه من أحد مستشفيات المنطقة الشرقية، في واحدة من أغرب قصص الخطف في تاريخ السعودية.

وظهر نايف بن محمد بن جابر كحلاني قرادي للإعلام لأول مرة يصافح عمه وسط عائلته، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية نسبه، ليلتحق بشابين آخرين عادا لعائلتيهما بعدما ربتهم جميعا سيدة سعودية موقوفة حاليا بتهمة الاختطاف.

موكب نايف قرادي وصول نايف قرادي الى جبل منجد #الحزم_النصرpic.twitter.com/kQRKxwU6wY — حسن هروبي (@hassan_haroobi) February 22, 2020

المصدر: وسائل إعلام سعودية