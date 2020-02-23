د. عبدالمجيد الجلاَّل: هل يمكن التفاهم مع إيران لوقف التدمير المنهجي لموارد المنطقة؟

جاء في الأخبار أنًّ وزارة الدفاع الأميركية، المعروفة اختصاراً بالبنتاغون، أعلنت عن ضبط قارب يحمل صواريخ متقدمة في بحر العرب، وأكدت أن مصدر الصواريخ هو إيران.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون، إن سلاح البحرية الأميركي أوقف في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي في مياه بحر العرب ، قاربا لا يحمل أي مستندات تشير إلى هويته، يحمل مجموعة من الصواريخ المتقدمة.

وأضاف روبرتسون في بيان مقتضب، أنه وبعد إجراء فحص وتدقيق ، وتقصي للمعلومات ، تبين أن مصدر هذه الصواريخ المتقدمة هو إيران ، وأنها متجهة إلى الحوثيين.

وقال مسؤولون أميركيون، بأنَّها المرة الأولى التي يتم فيها الاستيلاء على أجزاء لصواريخ متطورة بهذا القدر ، خلال نقلها إلى اليمن.

ماذا يعني هذا الخبر ؟

يعني هذا الخبر أنَّ إيران لا تزال تخترق القرارات الدولية بشأن اليمن ، وتستمر في إعطاء الحوثيين الفرصة تلو الفرصة ، ليستمر عدوانهم على الشعب اليمني ، ورفض كل شروط التسوية السياسية في اليمن ما لم تكن ملائمة لتوجهاتهم السياسية التي تتناغم تماماً مع السياسات الإيرانية المعادية لشعوب وحكومات المنطقة.

من دون شكٍ ، دون مواجهة مشروع إيران الطائفي والديموغرافي التوسعي ، فسوف يستمر العبث الإيراني ، وتستمر معه حالة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة ، الذي يُهدد ليس فقط الأمن الخليجي ، بل الأمن القومي العربي .

وهنا تكمن المسؤولية الدولية ، التي تقع على الدول الكبرى ، والأمم المتحدة ، ومجلس الأمن الدولي ، بضرورة ردع إيران ، ومنع تدخلها السافر في شؤون دول المنطقة ، خاصة في العراق ، وسوريا ، ولبنان ، واليمن ، والبحرين ، ووقف مشروعها المدمر لكل شعوب المنطقة ، ومنهم الشعب الإيراني !

صحيحٌ أنَّ إيران تعاني اليوم من حصارٍ سياسي واقتصادي خانق ، ولكن هذا لا يكفي ، فالنظام الإيراني في واقع الأمر لا يبالي بمعاناة شعبه المعيشية ، ويستمر في محاصرة الشعوب الإيرانية غير الفارسية ، التي أضحت مهشمة ومسحوقة ، ومع كل تلك العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران ، ظلت الأخيرة ، على منهجية البلطجة ، وإدارة الفوضى في المنطقة !

ربما يظل أمام أمريكا والمجتمع الدولي فرصة أخيرة لإنهاء أزمات المنطقة ، والصراعات المريرة الدائرة حولها ، وإنقاذها من المخاطر الوجودية المُترتبة على استمرار تمدد إيران ، وبسط النفوذ والهيمنة الفارسية على شعوب وموارد هذه المنطقة.

هذه الفرصة تكمن أساساً في التفاهم السياسي مع إيران ، بحضور أمريكي وإقليمي واسع ، حول كل القضايا العالقة ، وربما يصل الجميع إلى تفاهم بشأنها، والتوصل إلى تسوية سياسية تخدم جميع دول المنطقة.

لكن مشروع التفاهم هذا ، يحتاج بالتأكيد إلى تراجع إيران عن مشروعها المليشياوي والسياسي والمذهبي ، في العراق وسورية ولبنان واليمن ، تحت غطاء محاربة ما تُطلق عليه التكفير السني العربي، ومراجعة محتوى دستورها الثيوقراطي المذهبي الذي يُحرَّض على تصدير الثورة إلى خارج حدودها ، وبناء ما أسماه النظام بالأمة العالمية الواحدة ، فهذا الأمر ، وفقاً للمواثيق والدساتير الدولية ، يُعزَّز من الانغلاق الديني ، والاصطفاف والتحالفات الطائفية ، المُولدة للفوضى والصراع.

فهل يستمع قادة النظام الإيراني إلى لغة العقل والمنطق والقانون ، والبحث عن مُشتركاتٍ بين الجيران والمحيط الإقليمي والدولي ، لوقف هذا الجرح النَّازف في سورية والعراق واليمن ولبنان ، وإعادة توجيه موارد المنطقة لخدمة مشاريع التنمية المُستدامة ، التي تحتاجها للحاق بركب الأمم المُتقدمة والناجحة.

خلاصة القول ، على إيران ، اتباع نهج دولة القانون ، وليس دولة الميليشيات وتصدير الفوضى، إن أرادت تجنيب الشعوب الإيرانية والعربية المزيد من الالام ، والجراح والمُعاناة، وإذا أرادت فعلاً وحقيقةً التفاهم السياسي مع جيرانها في المنطقة.