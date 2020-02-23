جرافة إسرائيلية تُنكّل بجثمان شاب فلسطيني في قطاع غزة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجرافة إسرائيلية تنكل بجثمان الفلسطيني محمد علي الناعم (27 عاما)، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم في قطاع غزة.

وظهرت الجرافة في مقطع الفيديو، تنكل وتسحل جثمان الشاب، بينما رافقتها آلية عسكرية إسرائيلية، في مدينة خان يونس شرقي القطاع.

ووصف المغردون، تنكيل الجيش الإسرائيلي، بجثمان الشاب الفلسطيني بالجريمة اللاإنسانية، وقالوا إن المشهد مؤلم وبشع.

جرافة لجيش الاحتلال تنكل بجثمان الشهيد على الحدود الشرقية لقطاع غزة وتدهسهُ مراراً في مشهد أقل ما يوصف بأنه سادي.#غزةpic.twitter.com/OY1c4CMg4j — حَـسَــنْ التَميمي🇵🇸 (@HassanTamimi_) February 23, 2020

لا أتوقف عن المقارنة بين شكل الحياة على أي مكان يعيش فيه الإنسان مع غزّة،يستيقظ العالم كله مثلاً على روتين العمل والطبيعة والهدوء،ونحن نصحو على روتين الموت والتنكيل والدماء،الفرق بين روتين غزّة والعالم،أننا لا نعتاده،لا نعتاد الموت حتى لو لم نجرّب الحياة،وهذا ما يوجعنا دائماً. pic.twitter.com/wXAoPq82dC — حَـسـن أحـمـد مـطـر (@mattar1_hassan) February 23, 2020

صباح اللعنة على الاحتلال الصهيوني الحقير .. هكذا تم اختطاف جثمان شهيد عند الحدود مع غزة، بعد قتله صباح اليوم من قبل الإحتلال الصهيوني.💔pic.twitter.com/IbAc1hc2RQ — هوميروس (@SHE5WN6ON) February 23, 2020

#عاجل : في جريمة إنسانية أمام عيون المقاومة الفلسطينية دخلت أليات الاحتلال داخل أراضي غزة شرق خانيونس للمرة الأولى وقطعت جثمان الشهيد وانتشلته إلى داخل الأراضي المحتلة في مشهد يُدمي القلب •

حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/sG6SxJbghM — Wli (@wmuhaker) February 23, 2020

بدورها، نعت سرايا القدس الشاب محمد الناعم، وهو أحد كوادرها في خانيونس، مشيرة إلى أنه “استشهد في جريمة صهيونية وحشية شرق خانيونس صباح اليوم”.

وقتل شاب وأصيب 3 آخرون، صباحا، إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار وقذيفة مدفعية باتجاه المواطنين الفلسطينيين في شرق خان يونس، وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على أشخاص كانوا يزرعون عبوة عند السياج الأمني.

المصدر: RT