من بينها سعودي قادم من ايران.. الكويت تعلن ثلاث حالات إصابة بفيروس “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الیوم الاثنین، أن الفحوصات الأولیة التي أجریت للقادمین من مدينة مشھد الإیرانیة، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتھم بفیروس “كورونا” المستجد.

(الصحة) الكويتية تعلن إصابة 3 اشخاص بفيروس (كورونا) من العائدين من مدينة مشهد الايرانية https://t.co/qPmYv3g3UL #كونا #الكويت

(م.ر) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) February 24, 2020

وقالت الوزراة، في بیان لها، إن “الحالة الأولى وھي لمواطن كویتي یبلغ من العمر 53 عاما والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر 61 عاما، حیث أن الحالة الصحیة للمصابین إلى الآن طبیعیة ولم تظھر علیھما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فھي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر 21 عاما”، مضيفة أن ھناك بوادر أولیة ظھرت بأعراض المرض وأن جمیع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الھیئة الطبیة”، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وأكدت أن “وزارة الصحة وبالتنسیق مع الھیئات والجھات المعنیة في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازیة الضروریة اللازمة وفقا للتوصیات العلمیة والشروط والمعاییر المعتمدة من منظمة الصحة العالمیة”.

وأضافت، أن “وزارة الصحة قد قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفیروس باستخدام الكواشف الفیروسیة المعتمدة للكشف عن فیروس كورونا”.