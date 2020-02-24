البحرين تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” داخل المملكة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” لمواطن بحريني، قالت إنه قادم من إيران.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم الاشتباه بإصابة المواطن البحريني وظهور أعراض الفيروس عليه وجرى نقله فورا للعلاج و العزل في مركز “إبراهيم خليل كانو” الصحي بمنطقة السلمانية، وذلك حسب وكالة الأنباء البحرينية “بنا”.

وأضافت أنه “بعد التأكد من إصابته بالفيروس بدأت السلطات تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية بخصوص الأشخاص الذين خالطهم المريض”، مشيرة إلى أنها “تواصل إجراءاتها لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة، من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما من قبل فريق متخصص من الصحة العامة والاتصال بهم يوميا للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل”.

ودعت الوزارة، في بيانها، المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم في غرف منفصلة، والاتصال بالهاتف رقم 444، في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا COVID-19 مثل ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة التنفس، أو في حال سفرهم لأحد البلدان المصابة بالفيروس أو اختلاطهم بأحد المسافرين إليها أو اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس.

وزارة الصحة تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس الكورونا COVID-19https://t.co/9ZoSPGU6CW — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) February 24, 2020

وكالات