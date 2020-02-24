أوّل بيان من الصحة السعودية بشأن إصابة مواطن بفيروس “كورونا‬”

أصدرت وزارة الصحة السعودية، بيانا اليوم الاثنين، بشأن ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية عن إصابة مواطن سعودي في الكويت قادم من إيران بفيروس كورونا‬ الجديد.

وذكرت الصحة السعودية، أن “التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن، الذي سيبقى في الكويت لحين شفائه، وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية”.

إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية عن إصابة مواطن سعودي في الكويت قادم من إيران بفيروس #كورونا الجديد.

نوضح أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن الذي سيبقى في الكويت لحين شفائه بإذن الله، وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 24, 2020

​وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق الیوم، أن الفحوصات الأولیة التي أجریت للقادمین من مدينة “مشھد” الإیرانیة، أسفرت عن اكتشاف ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتھم بفیروس “كورونا” المستجد.

وقالت الوزراة، في بیان لها، إن “الحالة الأولى وھي لمواطن كویتي یبلغ من العمر 53 عاما والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر 61 عاما، حیث أن الحالة الصحیة للمصابین إلى الآن طبیعیة ولم تظھر علیھما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فھي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر 21 عاما”، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا في إيران إلى 12 حالة والإصابات إلى 74 إصابة، فيما أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة.

وكالات