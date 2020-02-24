زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب تركيا

وقع زلزال بقوة 4.7 درجة في غرب تركيا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).

تم تسجيل الهزات في الساعة 02:43 بالتوقيت العالمي (05:43 بتوقيت موسكو)، ويقع مركز الزلزال على بعد 89 كم شمال شرق مدينة إزمير الكبيرة و56 كم شمال شرق مانيسا، وعلى عمق سبعة كيلومترات.

ولم ترد معلومات حول الخسائر المحتملة والتدمير.

في وقت سابق، وقع زلزال قوي بلغت قوته 5.7 درجة في المنطقة الحدودية بين إيران وتركيا، وفقًا لما أورده المركز الأوروبي لرصد الزلازل (EMSC). أصيب 75 صخصا نتيجة الزلزال في إيران، وأبلغت السلطات التركية عن مقتل تسعة وإصابة خمسين شخصا.

وكالات