نائب في البرلمان الإيراني: 50 حالة وفاة بفيروس “كورونا” في مدينة “قم” وحدها

قال النائب عن مدينة قم في البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي فراهاني، إن 50 شخصا توفوا بسبب فيروس “كورونا” في قم وحدها، والتقرير الذي قدمه وزير الصحة للبرلمان غير دقيق.

– النائب عن مدينة قم في البرلمان الإيراني أحمد أمير آبادي فراهاني: 50 حالة وفاة بفيروس “كورونا” في مدينة قم وحدها والتقرير الذي قدمه وزير الصحة للبرلمان غير دقيق

– فراهاني: 10 حالات وفاة يوميا في مدينة قم وهناك نحو 250 مصابا قيد الحجر الصحي

– فراهاني: تسجيل إصابة طفلين اثنين في مدينة قم بفيروس “كورونا”

– فراهاني: الفيروس منتشر في قم منذ ثلاثة أسابيع وينبغي فرض الحجر الصحي على المدينة

– فراهاني: الوضع في مدينة قم مقلق وينبغي إغلاق العتبات المقدسة والمراجع الدينية لا تمانع في ذلك

– فراهاني: خلال الساعات الـ48 الماضية تم إيفاد 4 مختصين رئة إلى قم لكنهم فروا من المدينة ليلا