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نائب في البرلمان الإيراني: 50 حالة وفاة بفيروس “كورونا” في مدينة “قم” وحدها

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-24T12:19:46+03:00
2020-02-24T12:22:13+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
نائب في البرلمان الإيراني: 50 حالة وفاة بفيروس “كورونا” في مدينة “قم” وحدها

قال النائب عن مدينة قم في البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي فراهاني، إن 50 شخصا توفوا بسبب فيروس “كورونا” في قم وحدها، والتقرير الذي قدمه وزير الصحة للبرلمان غير دقيق.

– النائب عن مدينة قم في البرلمان الإيراني أحمد أمير آبادي فراهاني: 50 حالة وفاة بفيروس “كورونا” في مدينة قم وحدها والتقرير الذي قدمه وزير الصحة للبرلمان غير دقيق

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372014

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