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الصحة الكويتية توقف الإجازات لكافة عامليها بسبب “كورونا”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-24T12:30:24+03:00
2020-02-24T12:32:19+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
الصحة الكويتية توقف الإجازات لكافة عامليها بسبب “كورونا”

قررت وزارة الصحة الكويتية وقف الإجازات لكافة موظفيها في الوقت الراهن وحتى إشعار آخر، وذلك بعد تسجيل الكويت إصابات بفيروس “كورونا”.

الصحة الكويتية توقف الإجازات لكافة عامليها بسبب الكويت تعلن إصابة 3 أشخاص بـ”كورونا” عائدين من مشهد الإيرانية

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وقالت وزارة الصحة في بيان، اليوم الاثنين، إنه تم تأكيد إصابة 3 أشخاص قادمين من مدينة مشهد الإيرانية، وهم مواطن كويتي يبلغ من العمر 53 سنة، ومواطن سعودي عمره 61 سنة، والثالث من غير محددي الجنسية وعمره 21 سنة.

وتعد الكويت الدولة الخليجية الثالثة، بعد الإمارات والبحرين، التي تؤكد تسجيل إصابات فيها بهذا الفيروس.

وفي إطار إجراءات التصدي لانتشار فيروس “كورونا” أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية في وقت سابق حظر دخول السفن القادمة من إیران، بكل أنواعھا، لموانئ الشعیبة والشویخ والدوحة، حتى إشعار آخر.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372021

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