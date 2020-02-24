العراق يعلن عن أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” على أراضيه لدى مواطن إيراني

قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين، إن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية (إيراني الجنسية)، أظهرت إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

وقالت الوزارة العراقية إن الطالب الإيراني كان قد دخل البلاد قبل قرار خلية الإزمة الوزارية بحظر دخول الإيرانيين إلى البلاد.

وكشفت الوزارة في تصريح لها أنه تم الكشف عن الإصابة عند قيام الفرق الصحية بالتحري عن الزائرين والطلبة في إماكن إقامتهم، وتمت إحالته للمستشفى المخصص وأرسلت عينات أخذت منه للفحص المخبري مع وضعه في الحجر الصحي، وأن التحاليل أظهرت أنه حامل للفيروس.

وأضافت الوزارة أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات، حسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والأشخاص الذين اختلطوا مع حامل الفيروس، داعية المواطنيين العراقيين إلى التعاون مع الإجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية قدر المستطاع.

وفي إطار إجراءات التصدي لانتشار فيروس “كورونا” وبعد إعلان الكويت عن 3 حالات إصابة، قال مدير ناحية منطقة سفوان العراقية، اليوم الاثنين، إن العراق أغلق معبر سفوان الحدودي مع الكويت أمام حركة المسافرين والتجارة، بطلب من السلطات الكويتية.

كذلك مددت السلطات العراقية، أمس الأحد، منع دخول الإيرانيين والوافدين لمدة 15 يوما كإجراء احترازي بسبب فيروس “كورونا”.

كما نصحت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، أالسبت الماضي، مواطنيها بعدم السفر إلى إيران، كإجراء وقائي.

المصدر: RT