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» » كويتيون عائدون من إيران يرفضون الانصياع للإجراءات الاحترازية ضد “كورونا” (فيديو)

كويتيون عائدون من إيران يرفضون الانصياع للإجراءات الاحترازية ضد “كورونا” (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-24T14:25:28+03:00
2020-02-24T14:25:56+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
كويتيون عائدون من إيران يرفضون الانصياع للإجراءات الاحترازية ضد “كورونا” (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر مواطنين كويتيين عائدين من إيران وهم يعبرون عن امتعاضهم ورفضهم للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سلطات البلاد بحقهم لتفادي فيروس “كورونا”.

وأعرب المواطنون عن استيائهم من التعزيزات الأمنية المشددة التي رافقت وصولهم إلى البلاد، فيما اشتكى آخرون من أن السلطات تحاول احتجازهم لمدة أسبوعين في فندق “الكوت”.

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وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، الیوم الاثنین، أن الفحوص الأولیة التي أجریت للقادمین من مدينة مشهد الإیرانیة أسفرت عن اكتشاف ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفیروس “كورونا”.

وأكد بيان الوزارة أن “وزارة الصحة وبالتنسیق مع الهیئات والجهات المعنیة في الدولة اتخذت الإجراءات الإحترازیة الضروریة اللازمة وفقا للتوصیات العلمیة والشروط والمعاییر المعتمدة من منظمة الصحة العالمیة”.

وأضاف البيان أن “وزارة الصحة قد قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفیروس باستخدام الكواشف الفیروسیة المعتمدة للكشف عن فیروس “كورونا”.

المصدر: “تويتر” + كونا

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372058

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