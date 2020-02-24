وزير الطاقة: الغاز والطاقة المتجددة لخفض تكاليف إنتاج الكهرباء

كل الوطن – الرياض

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن توفير الطاقة الكهربائية يعتمد في المرحلة القادمة على الغاز و الطاقة المتجددة “الطاقة الشمسية – الرياح” ، بنسبة 50% لكل منهما، مضيفا أن توليد الطاقة الكهربائية على الغاز و الطاقة المتجددة سيوفر كميات هائلة من البترول الخام، والتي تباع و تحرق محليا بأسعار منخفضة، مما يمكن المملكة تصديرها كمورد جديدة للدخل، متأملا توفير الطاقة منخفضة التكلفة من حيث الإنتاج، مؤكدا، أن خفض تكلفة انتاج الطاقة يعزز القدرة التنافسية لدول المجلس لتصدير الفائض من الكهرباء، متطلعا عدم وجود فائض في الكهرباء جراء وجود النشاط الاقتصادي الكبير محفز لتطوير الطاقة الكهربائية من كافة مصادر الطاقة.

وقال خلال تدشينه مجمع مختبرات المختبر الخليجي بالدمام، إن حقل (الجافورة) يمثل منشطا واحد من مناشط من برنامج “الغاز”، مشيرا إلى أن حقل (الجافورة) و غيره يعزز هذا التوجه، وأكد التزام الوزارة بمفهوم المحتوى المحلي و توفير الفرص و التصنيع، وهذا التوجه يسهم في توفير وظائف كثيرة، ومشددا على البدء الفوري لتمكين جميع الجهات لتوفير البيئة الممكنة بطريقة سليمة و صحيحة.

وأشار وزير الطاقة إلى أن الجامعات السعودية و برامج التدريب تسهم في تطوير الشباب من الجنسين بالمملكة و دول مجلس التعاون، مشيدا بالدور الذي تقوم به هيئة الربط الكهربائي الخليجي في تعزيز أمن الطاقة الخليجي وتنويع مصادر الطاقة وتطوير تقنياتها، مضيفا أن الهيئة عززت العمل الخليجي المشترك بصفتها أحد أهم وأنجح ثمرات مجلس التعاون.

وذكر الأمير عبدالعزيز أن هيئة الربط ستصبح منصة لتجارة الطاقة مع مختلف دول العالم، وستدعم توجهات دول الخليج بتصدير الطاقة بمفهومها الواسع إلى العالم بعد أن كانت لعقود أهم مصدر للنفط.

وأكد د. نايف العبادي وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء، في لقاء مع الاعلاميين على هامش التدشين، أن نظام الطاقة المتجددة في المنازل سيتم تطبيق قريبا بمجرد اقراره، متوقعا إقرار النظام خلال 2020، مشيرا إلى وجود مشاريع متربطة بالشبكة في انتاج الطاقة المتجددة مثل “الرياح” في دومة الجندل، و”الطاقة الشمسية” في سكاكا.