عُمان: تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في السلطنة

أعلنت السلطات العمانية عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطنتين عمانيتين كانتا قد قدمتا مؤخرا من إيران.

وقال التلفزيون العماني أن وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في البلاد،وأضاف أن الحالتين لمواطنتين عمانيتين قدمتا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد أنهما في حالة مستقرة حاليا.

وأكدت وزارة الصحة “أن المواطنتين المصابتين في حالة مستقرة وتخضعان للحجر الصحي في المنزل، وتهيب بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي المنزلي لكل المسافرين القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بالفيروس”.

كما نصحت الوزارة بـ “تجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات الإصابة إلا للضرورة القصوى”.

المصدر: سبوتنيك