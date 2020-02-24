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“الصحة العالمية”: الصين أنقذت حياة مئات الآلاف من فيروس “كورونا”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : منذ 46 ثانية
“الصحة العالمية”: الصين أنقذت حياة مئات الآلاف من فيروس “كورونا”

قال رئيس وفد منظمة الصحة العالمية الزائر للصين إن “الإجراءات بالغة الصعوبة” التي اتخذتها الصين لمكافحة فيروس “كورونا” حالت على الأرجح دون إصابة مئات الآلاف بالمرض في البلاد.

وقال بروس إيلوارد في إفادة صحفية مشتركة مع مسؤولين من لجنة الصحة الوطنية الصينية إن مصادر متعددة للبيانات دعمت الاتجاه العام الذي يشير إلى تراجع في عدد حالات العدوى التي ترصدها اللجنة رغم بعض المشكلات الإحصائية في الأسابيع القليلة الماضية.

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وزار فريق منظمة الصحة العالمية في الأيام الماضية عدة مناطق في الصين منها ووهان عاصمة إقليم هوبي مركز تفشي المرض.

وقال ليانغ وانيان وهو مسؤول في لجنة الصحة الوطنية للصحفيين إن أكثر من ثلاثة آلاف من الطواقم الطبية في الصين أصيبوا بالفيروس بما يسلط الضوء على التهديد الذي يشكله المرض.

وأضاف أن أغلب حالات العدوى تلك كانت في هوبي وكانت على الأرجح بسبب نقص الملابس الواقية والإرهاق جراء العمل.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372122

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