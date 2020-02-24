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موجة ضربات صهيونية جديدة على قطاع غزة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
موجة ضربات صهيونية جديدة على قطاع غزة

وجه طيران ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، ضربات جديدة إلى أهداف في قطاع غزة، في تكثيف ما زعمه الجيش بالرد على رشقات صاروخية أطلقت من القطاع باتجاه إسرائيل.

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وقالت قناة روسيا اليوم إن طيران الاستطلاع التابع للجيش قصف أرضا زراعية شرق حي التفاح بمدينة غزة، ونقطة رصد للفصائل الفلسطينية قرب بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما أضاف أن مدفعية الجيش قصفت نقطة رصد أخرى شرقي مدينة رفح على حدود القطاع مع مصر.

وأوردت القناة أن صافرات الإنذار سمع دويها مجددا في مستوطنات غلاف غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته ودباباته استهدفت 7 مواقع تابعة لحركة “الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة ردا على إطلاق رشقات صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372128

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