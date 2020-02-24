ألمانيا.. ارتفاع عدد مصابي حادث الدهس بـ”فولكمارسن” إلى 30 بينهم أطفال و7 منهم في حالة خطرة

ارتفع عدد المصابين في حادث الدهس الذي استهدف جمعا من المشاركين في كرنفال احتفالي بمدينة فولكمارسن، وسط ألمانيا إلى 30 شخصا، 7 منهم في حالة خطرة.

وقالت الشرطة الألمانية، في تصريحات صحفية، إنّ سيارة صدمت مجموعة من الناس، بينهم أطفال، ضمن كرنفال احتفالي في فولكمارسن بولاية هيس، حسبما نقلت إذاعة “دويتشه فيله” المحلية (رسمية).

وأكدت الشرطة إلقائها القبض على منفذ الحادث.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية فإن منفذ الحادث ألماني الجنسية ويبلغ من العمر 29 عاما.

وأشارت الشرطة أنه “من السابق لأوانه معرفة دوافع المنفذ”. لافتة أنه مازال غير واضح إذا كانت الواقعة متعمدة أم مجرد حادث سير عرضي.

الأناضول