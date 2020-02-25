خسائر بالمليارات لـ”فيسبوك” و”آبل” و”أمازون” بسبب كورونا

تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، في الولايات المتحدة، لضغوط شديدة خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد تجدد المخاوف لدى المستثمرين من تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

ووفقًا لشبكة “سي إن بي سي”، فإن أسهم شركات “أبل” و”فيسبوك” و”أمازون” و”مايكروسوفت” و”ألفابت” –وهي شركات التكنولوجيا الخمس الأكثر قيمة- خسرت أكثر من 250 مليار دولار.

🗓24 Feb 2020 ⏲19:00 GMT+2

⬇Cumulative no of confirmed #Covid19 cases in @WHOEMRO Region



🇦🇫Afghanistan:1

🇧🇭Bahrain: 1

🇪🇬Egypt: 1

🇮🇷IR Iran: 61 incl. 12 deaths

🇮🇶Iraq: 1

🇰🇼Kuwait: 3

🇱🇧Lebanon:1

🇴🇲Oman: 2

🇦🇪UAE: 13 pic.twitter.com/AvnkP0pLjo — WHO EMRO (@WHOEMRO) February 24, 2020

وجاء ذلك تزامنًا مع تسارع انتشار فيروس كورونا خارج الصين، خاصة في بلدان كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا. وتشكل شركات التكنولوجيا الخمس ما يقرب من خُمس قيمة مؤشر “إس آند بي 500″، والذي تراجع بأكثر من 3.5%.

ورفعت كوريا الجنوبية حالة تأهب بسبب كورونا إلى أعلى مستوى، فيما سجلت إيطاليا وإيران زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات والوفيات، بسبب الفيروس الذي أصاب نحو 80 ألف شخص حول العالم إلى الآن.

وطالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، جميع الدول بالاستعداد لـ”جائحة عالمية” محتملة مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا الجديد في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

في حين تشير المنظمة إلى تباطؤ الإصابات الجديدة في الصين، بدأ الفيروس في الانتشار في أجزاء أخرى من العالم، حيث ظهر الأسبوع الماضي في إيران وكوريا الجنوبية وإيطالية التي تتسارع بها معدلات الإصابة.

​وتم تسجيل حالات وفاة أيضًا في هذه البلدان الثلاثة، قبل أن تعلن بلدان البحرين والعراق والكويت وسلطنة عمان وأفغانستان اليوم الإثنين عن تسجيل إصابات بالفيروس داخل أراضيها.

وقال رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي اليوم إن “على البلدان بذل كل ما في وسعها للاستعداد لجائحة محتملة”، رغم أن المنظمة لا تعتبر أنه تم الوصول إلى هذه النقطة بعد.

وتابع: “الزيادة المفاجئة في الإصابات في إيطاليا وإيران وكوريا، تثير قلقًا عميقًا”. فيما قال مسؤول آخر إن الفيروس قد يستمر لمدة شهور.

على جانب آخر، أعلنت المنظمة أنها سترسل غدا الثلاثاء فريقين إلى إيران وإيطاليا لبحث انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات