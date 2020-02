خسائر بالمليارات لـ”فيسبوك” و”آبل” و”أمازون” بسبب كورونا

تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، في الولايات المتحدة، لضغوط شديدة خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد تجدد المخاوف لدى المستثمرين من تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

ووفقًا لشبكة “سي إن بي سي”، فإن أسهم شركات “أبل” و”فيسبوك” و”أمازون” و”مايكروسوفت” و”ألفابت” –وهي شركات التكنولوجيا الخمس الأكثر قيمة- خسرت أكثر من 250 مليار دولار.

🗓24 Feb 2020 ⏲19:00 GMT+2

⬇Cumulative no of confirmed #Covid19 cases in @WHOEMRO Region



🇦🇫Afghanistan:1

🇧🇭Bahrain: 1

🇪🇬Egypt: 1

🇮🇷IR Iran: 61 incl. 12 deaths

🇮🇶Iraq: 1

🇰🇼Kuwait: 3

🇱🇧Lebanon:1

🇴🇲Oman: 2

🇦🇪UAE: 13 pic.twitter.com/AvnkP0pLjo