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“كورونا”.. البحرين تعلن عن تسجيل 6 حالات جديدة.. والإصابات بالكويت ترتفع إلى ثمانية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : منذ 4 ساعات
“كورونا”.. البحرين تعلن عن تسجيل 6 حالات جديدة.. والإصابات بالكويت ترتفع إلى ثمانية

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة لأشخاص مصابين بفيروس “كورونا” الجديد لدى مواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي.

وأشارت “وكالة أنباء البحرين” إلى أن المصابين وصلوا إلى مطار البحرين الدولي حيث تم فحصهم وأجريت لهم جميع التحاليل اللازمة وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار، لتتأكد إصابتهم بالفيروس، وتبلغ بذلك عدد حالات الإصابات المؤكدة في البحرين 8 حالات.

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وأوضحت وزارة الصحة أن حالات الإصابات الجديدة تعود لمواطنين بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات، كانوا قد وصلوا جميعهم إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص.

وأضافت أن الحالات المصابة وصلت إلى البحرين قبل صدور قرار هيئة الطيران المدني البحرينية بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 8، بعد تشخيص 3 إصابات جديدة بين المواطنين الخاضعين للحجر الصحي الإجباري بعد عودتهم من إيران.

كورونا الكويت - كل الوطن

وأكدت الوزارة في بيان لها أن حالة جميع المصابين “جيدة”، وأنه تم عزلهم داخل إحدى المستشفيات “المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد”.

وكانت الصحة الكويتية أعلنت أمس الاثنين، عن تأكيد إصابة مسافرتين وصلتا من مدينتي طهران وقم الإيرانيتين بـ”كورونا”، وذلك إضافة إلى 3 حالات اكتشفت بين القادمين من مدينة مشهد الإیرانیة في وقت سابق.

المصدر: وكالة أنباء البحرين + وزارة الصحة الكويتية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372155

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