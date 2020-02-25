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فيتنام تنجح في التخلص من “كورونا”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : منذ 3 ساعات
فيتنام تنجح في التخلص من “كورونا”

أعلنت السلطات الفيتنامية عن تعافي آخر مريض بين المصابين الـ16 بفيروس كورونا (COVID-19) على أراضيها.

وقال نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، فو ديغ دام، إن نتائج الفحوص الطبية للكشف عن فيروس “كورونا” المستجد التي أجريت لهذا الشخص أمس الاثنين، كانت سلبية، بحيث تعافى تماما من المرض.

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وأكدت وزارة الصحة في فيتنام عدم رصدها حالات إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد أن سجلت أول حالة يوم 23 يناير الماضي.

وأوضحت الوزارة أن المريض الأخير المتعافي هو رجل خمسيني أصيب بالفيروس من ابنته إثر عودتها من مدينة ووهان الصينية، التي تعد مركز تفشي الفيروس.

وكان بين مرضى الفيروس في فيتنام مواطنان صينيان وأمريكي واحد من أصل فيتنامي.

وفي نهاية شهر يناير الماضي أوقفت فيتنام حركة الطيران مع الصين، وأغلقت جزئيا حدودها البرية معها، ومنعت المجموعات السياحية القادمة من الصين من دخول أراضيها.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372163

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