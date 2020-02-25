“الصحة الإيرانية” تدعو المواطنين إلى البقاء في منازلهم مع انتشار فيروس “كورونا”

قالت وزارة الصحة الإيرانية إنها حثت المواطنين اليوم الثلاثاء، على البقاء في منازلهم بعد ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس “كورونا” المستجد في البلاد إلى 16 حالة.

وقال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي: “سيكون الوضع أكثر أمانا ببقاء الناس في منازلهم. ظهرت 34 حالة إصابة مؤكدة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية منها 16 حالة في مدينة قم”.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في مختلف أرجاء إيران 95 حالة.

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– قائد شرطة طهران: مصادرة خمس ملايين كمامة تم احتكارها من قبل تجار في طهران خلال الأيام الماضية واعتقال 3 اشخاص عملوا على بث الرعب بين الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فيروس كورونا

– نائب المدعي الإيراني العام يقول إن السلطات ستلحق أشد العقاب بكل من يحتكر الكمامات و المواد المعقمة اللازمة للوقاية من الإصابة بكورونا وسنعاقب كل من يمتنع عن بيعها أو يبيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة … يأتي ذلك في وقت لايزال المواطنون يواجهون مشكلة في الحصول على الكمامات ومواد التعقيم بينما منعت السلطات بيعها في الصيدليات.

– رئيس لجنة الصحة في البرلمان الايراني ينفي أنباء عن إصابة نواب في البرلمان بفيروس كورونا ويكشف عن أن عددا من النواب الذين ترددوا في أماكن انتشار الفيروس خضعوا لفحص كورونا وأنهم بانتظار النتائج

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روسيا اليوم