تحذيرات مريبة.. “كورونا” يلائم “مرضا غامضا” قد يقتل الملايين حول العالم!

حذر خبراء من أن السلالة القاتلة الجديدة من فيروس “كورونا” تلائم فئة المرض X (إكس)، الذي يمكن أن يقتل ما يصل إلى 80 مليون فرد على مستوى العالم.

وسبق للعلماء أن تحدثوا عن مرض معد غير معروف، يمكن أن يتسبب في حدوث وباء قاتل ويمحو الملايين في جميع أنحاء العالم.

والآن، هناك مخاوف من أن فيروس Covid-19 الجديد، الذي انتشر لأول مرة في ووهان الصينية، قد يكون المرض X الغامض، وفقا لتقارير Sun Online.

وفي عام 2018، نشرت لجنة برئاسة الرئيس السابق لمنظمة الصحة العالمية، تقريرا يحذر من مسببات الأمراض التنفسية المميتة، المسماة بمرض X. وقيل إنه سيكون أكثر فتكا من حمى “لاسا” و”إيبولا”، ويمكن أن ينتشر في جميع أنحاء العالم خلال 4 أيام.

وقالت ماريون كوبمانز، وهي عضو في لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن هذا الفيروس أصبح الأول من نوعه الذي يلائم فئة المرض X.

وكتبت السيدة كوبمانز في مجلة Cell: “سواء نجحت عملية الاحتواء أم لا، فإن المرض أصبح بسرعة أول تحد وبائي حقيقي يناسب فئة المرض X”.

وحتى الآن، أصيب ما يقرب من 80 ألف فرد بفيروس “كورونا”، مع تسجيل معظم هذه الحالات و2626 حالة وفاة في الصين، حيث بدأ تفشي المرض في ديسمبر الماضي.

ويزعم الخبراء أن الفيروس يتكاثر بتركيزات عالية في الأنف والحنجرة، ويبدو أنه قادر على الانتشار من قبل أشخاص لا يظهرون أعراضا على الإطلاق.

المصدر: ميرور