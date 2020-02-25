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القتل تعزيراً لمتخابر مع إيران وسجن 7 أشخاص

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-25T14:20:37+03:00
2020-02-25T14:21:57+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
القتل تعزيراً لمتخابر مع إيران وسجن 7 أشخاص

كل الوطن – الرياض:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على مجموعة مكونة من 8 أشخاص جميعهم سعوديون، في جلسة علنية بحضور المدعي العام والمدعى عليهم ومحاميهم ووكلائهم وأقاربهم ، وممثلين عن حقوق الإنسان، وتضمن القرار الحكم على المدعى عليه السادس بالقتل تعزيرا، وذلك لثبوت إدانته بخيانته لوطنه ولأمانته المؤتمن عليها من خلال تخابره لصالح شخص من الاستخبارات الإيرانية ، وتزويده إياه بمعلومات في غاية السرية اطلع عليها بحكم عمله تمس الأمن الوطني للمملكة، ومعلومات عن سفارتين أجنبيتين وأماكن الدخول والخروج من تلك السفارتين والتواجد الأمني فيها ، وتعزير بقية المتهمين بالسجن مددًا متفاوتة بلغ مجموعها ثمانية وخمسون عامًا، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص مشبوهين يعملون في السفارة الإيرانية، وتقديم بعضهم معلومات لهم تمس الشأن الداخلي للملكة ولاقتصادها، وتلقيهم من أولئك الأشخاص مكافآت مالية نظير ما يقدمونه من معلومات، وتم إفهامهم أن لهم حق في طلب الإستئناف خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372186

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