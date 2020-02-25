عبدالعزيز بن سلمان: المملكة تستثمر في تطوير تقنيات جديدة لحلول الطاقة النظيفة

كل الوطن – الرياض:

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون ” iCCUS 2020 “الذي تستضيفه المملكة تحت رعاية مشتركة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في مملكة البحرين.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر “كي تصبح تقنيات ومنظومات احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه مستدامة وقابلة للتوسع يتعين علينا العمل معا لصنع الفرص وإزالة العوائق أمام مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال”، وأضاف لقد حان الوقت الآن لكي نضاعف جهودنا جميعًا في مجال احتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه، فالتطور التكنولوجي سوف يلعب دورًا محوريًا في إيجاد حلول فاعلة لتحدي الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن المملكة تقوم بالفعل بالاستثمار في تطوير تقنيات جديدة لحلول الطاقة النظيفة بما يتضمن تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وبعض هذه الاستثمارات قائمة بالفعل وتُحدث فارقًا ملموسًا.

وتعقد فعاليات المؤتمر في الرياض، بمشاركة أكثر من 800 مختص من أصحاب السمو والمعالي ووزراء النفط والطاقة بمختلف دول العالم والرؤساء التنفيذيين للشركات المتخصصة في القطاع البترولي، والمهتمين والفنيين والأكاديميين.

ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين، دور احتجاز واستخدام وتخزين الكربون في تمكين اقتصاد الكربون العالمي ، وذلك بتنظيم من وزارة الطاقة في المملكة والهيئة الوطنية للنفط والغاز بالبحرين، بدعم من شركة أرامكو السعودية، والشركات النفطية البحرينية، وعدد من الشركات العالمية.