“صحة الرياض” تنفذ دورة تدريبية عن كيفية تطبيق معايير الرعاية الصحية المنزلية في المستشفيات

كل الوطن – فريق التحرير:

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة الرعاية الصحية المنزلية اليوم الاحد دورة تدريبية عن كيفية تطبيق معايير الرعاية الصحية المنزلية في مستشفيات المملكة، وذلك بالتعاون مع مستشفى دار الشفاء بالرياض.

وأوضحت الدكتورة فوزية الزامل مدير ادارة الرعايه الصحية المنزلية ب”صحة الرياض” أن هذه الدورة تهدف الى تدريب جميع الكوادر العاملة في أقسام الرعاية الصحية المنزلية على تطبيق معايير الجودة في المستشفيات.

وشددت الزامل على ضرورة تطبيق معايير الزيارة المنزلية لتقديم خدمات متميزة للمرضى المستهدفين بمستشفيات منطقة الرياض، والبالغ عددهم 2500 مريض موزعين على 27 مستشفى تغطي محافظات ومدن المنطقة وتحقيقاً لهدف الوزارة وهو حصول 10مستشفيات في مختلف المناطق على الاعتماد خلال هذا العام 2020 .

وتستهدف الدورة جميع الكوادر العاملة في اقسام الرعاية الصحية المنزلية في للمستشفيات المطبقة للبرنامج في المملكة حيث شارك في الدورة 50 متدرباً من مختلف التخصصات.

ويشار أن مقدمي المادة العلمية في الدورة كل من مدير إدارة الاعتماد بالإدارة العامة للجودة بوزارة الصحة الأستاذ شباب العتيبي، ومسؤولة الجودة في الإدارة العامة للرعاية الصحية المنزلية بالوزارة الدكتورة / امل بو حمر حيث تم استعراض (10) معايير

وأقيمت بهذه المناسبة ورشة عمل عن كيفية تطبيق معايير الرعاية الصحية المنزلية في الأقسام المشاركة في تقديم الرعاية المنزلية بمستشفيات المملكة.