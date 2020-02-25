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بومبيو: السعودية وسلطنة عُمان شريكان لا يمكن الاستغناء عنهما

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
بومبيو: السعودية وسلطنة عُمان شريكان لا يمكن الاستغناء عنهما

كل الوطن – رويترز

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن طهران أخفت تفاصيل بشأن تفشي فيروس كورونا، معرباً عن قلقه “من احتمال إخفاء إيران تفاصيل حيوية” بشأن انتشار الوباء.

ورأى بومبيو أنه يتوجب على بكين “تقديم معلومات دقيقة لوسائل الإعلام” حول الفيروس، معتبراً أن الصين “لم تكن مستعدة لمواجهة تحدي كورونا”. وذكّر بأن الولايات المتحدة وضعت قيوداً على السفر فيما يخص تفشي فيروس كورونا.

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في سياق آخر، قال بومبيو إن “إيران أجرت انتخابات مزورة مرة أخرى”، مضيفاً: “نقف إلى جانب الشعب الإيراني وندعم أصوات من يرغب في انتخابات حرة”.

كما اتهم الإيرانيون والروس ونظام بشار الأسد بتقويض “كل فرصة لوقف النار بسوريا”، مشدداً على أن “النظام السوري لن يحصل على نصر عسكري”.

من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية الأميركي على أن “السعودية وسلطنة عُمان شريكان لا يمكن الاستغناء عنهما” بالنسبة للولايات المتحدة.

وفي الشأن الداخلي، أكد بومبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترمب “ستعمل لضمان سلامة الانتخابات الأميركية”.

في سياق آخر، قال بومبيو إن الولايات المتحدة لن توقع على اتفاق لتقليص حجم قواتها في أفغانستان إلا إذا نجح اتفاق “لخفض العنف” مع طالبان.

وأضاف: “في حالة نجاحه فقط (في إشارة لاتفاق خفض العنف)، سنوقع على اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان” في 29 فبراير/شباط يتضمن انسحاب القوات الأميركية وبدء مفاوضات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372226

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