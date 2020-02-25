سقوط عدد من أعمدة الكهرباء بالدوادمي إثر موجة الغبار الشديدة

كل الوطن – الرياض:

اجتاحت ظهر اليوم موجة غبار شديدة محافظة الدوادمي ، ونتج عنها سقوط عدة أعمدة كهرباء بمدخل الدوادمي الشرقي للخارج من المدينة.

وأكد “للرياض” مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية الدوادمي الأستاذ نواف الدلبحي ، عدم وجود إصابات -ولله الحمد- وتمت مباشرة الموقع من قبل فرق البلدية المعنية وأمن الطرق بالدوادمي ولا تزال الفرق متواجدة لاستعادة الوضع الطبيعي .

وأشار الدلبحي إلى أن المشروع لايزال قيد التسليم للبلدية من قبل المقاول المنفذ ، ولم يتم أيضاً إطلاق التيار الكهربائي للمشروع.

وفي السياق ذاته وجه محافظ الدوادمي المكلف سلطان السديري الجهات المعنية باتخاذ اللازم لسلامة سالكي الطرق والتنسيق بين الجهات الأمنية والخدمية لرفع درجة الاستعداد لأي طارئ مستقبلاً، سائلًا في الوقت ذاته المولى للجميع السلامة، و أن يجنب الجميع والبلاد الأخطار.