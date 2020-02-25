الجزائر تعلن عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا”

كل الوطن – وكالات:

أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري، مساء اليوم، الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا”.

وأكد التلفزيون الرسمي الجزائري أن الحالة لرجل إيطالي وصل إلى البلاد، يوم 17 فبراير/شباط الجاري. وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وقال التلفزيون، نقلا عن وزير الصحة، إن الرجل يخضع للحجر الصحي.

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، عن بداية انتشار وباء كورونا في مدينة ووهان الصينية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي 78866 شخصا، توفي منهم 2592 شخصا، فيما شفي حتى الآن 25128 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.