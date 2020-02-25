تسجيل الدخول
» » التحقيق مع إعلامية لبنانية بتهمة إثارة النعرات الطائفية

التحقيق مع إعلامية لبنانية بتهمة إثارة النعرات الطائفية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-25T23:21:54+03:00
2020-02-25T23:22:10+03:00
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : منذ 44 ثانية
التحقيق مع إعلامية لبنانية بتهمة إثارة النعرات الطائفية

قررت المباحث الجنائية اللبنانية، استدعاء إعلامية معروفة للتحقيق معها في سلسلة اتهامات.

ونشرت الإعلامية اللبنانية، ديما صادق، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على “تويتر”، ظهر اليوم، الثلاثاء، أوضحت من خلالها أن المباحث الجنائية اللبنانية قررت استدعائها، الخميس المقبل، للتحقيق في سلسلة اتهامات، تتعلق بالكذب والحض على الكراهية والنعرات الطائفية بين اللبنانيين.

اقرأ أيضا...

وقالت صادق، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من المباحث الجنائية، لتأكيد حضورها للتحقيق في قصر العدل، بالعاصمة بيروت.

وحول سبب التحقيق، أضافت ديما صادق: بتهمة الكذب والحض على الكراهية والنعرات الطائفية بين اللبنانيين، من قبل رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، قال هو ما بطيق هالحركات” مختتمة تغريدتها: “سأمثل شكرًا”.

ويشار إلى أن ديما صادق أعلنت استقالتها من المؤسسة اللبنانية للإرسال “LBCI”، وقالت في منشور إعلان الاستقالة، الذي وقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبثّته عبر حساباتها على مواقع التواصل، إن “الاستبعاد تجدد بعد أحداث الرينغ وحادث سرقة هاتفها”، في حين تحدثت عن تبلغها الاعتراض من إدارة القناة على طبيعة تغريداتها، وتناولها قصر بعبدا في وقت سابق.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372252

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.