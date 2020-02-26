الصحة الكويتية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 11 حالة

كل الوطن- متابعات: أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفیروس كورونا المستجد (كوفید – 19) إلى 11 حالة إثر تسجیل إصابتین جدیدتین.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، قالت وزارة الصحة، إن “الحالتین الجدیدتین لمواطنین اثنین مرتبطین بالسفر إلى إیران“.

وأوضحت الوزراة في بيانها، أن “جمیع الحالات مستقرة وتتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فیروس كورونا المستجد (كوفید – 19)”.

كما طالبت الصحة الكويتية، المواطنین والمقیمین الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي 78866 شخصا، توفي منهم 2592 شخصا، فيما شفي حتى الآن 25128 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، “فيروس كورونا المستجد” الذي ظهر في الصين، على أنه “وباء”، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.