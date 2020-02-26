تسجيل الدخول
» » الرئيس الجزائري يشعل المواقع بتغريدة عن محرز

الرئيس الجزائري يشعل المواقع بتغريدة عن محرز

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-26T12:15:38+03:00
2020-02-26T12:21:39+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : منذ 7 دقائق
الرئيس الجزائري يشعل المواقع بتغريدة عن محرز

أثار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة في “تويتر” أشاد فيها بأخلاق اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم منتخب محاربي الصحراء ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر تبون التغريدة عبر حسابه على “تويتر”، بعد أن بثت قناة البلاد التلفزيونية تحقيقا حول الأعمال الخيرية لمحرز، خاصة تكفله ببناء مسجد ببلدة بني سنوس بولاية تلمسان غربي الجزائر، مسقط رأس والده المتوفى.

اقرأ أيضا...

وقال الرئيس الجزائري تبون: “تحية كبيرة لابن الجزائر البار، النجم رياض محرز، على رفعة الأخلاق من خلال أفعاله الخيرية بين أبناء بلده، أخلاق تضع محرز أسوة للنخبة الرياضية عن جدارة”.

وحصل اللاعب البالغ 29 عاما برفقة زملائه في منتخب بلاده على وسام الاستحقاق الذي يعتبر أعلى وسام في بلاده، وهذا جرى بعد قيادتهم منتخب “المحاربين” للفوز ببطولة أمم إفريقيا الصيف الماضي في مصر.

ويستعد المهاجم محرز رفقة فريقه الحالي، مانشستر سيتي، لخوض مواجهة من العيار الثقيل ضد ريال مدريد، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372296

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.