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الرئيس الجزائري يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-26T12:34:06+03:00
2020-02-26T12:35:06+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
الرئيس الجزائري يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

يؤدي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ابتداء من يوم الأربعاء، زيارة إلى السعودية وذلك تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “يقوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ابتداء من يوم غد الأربعاء 26 فبراير 2020، تلبية لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود”.

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وأضاف البيان أن “قائدا البلدين سيجريان محادثات حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين”. وأشار إلى أن الزيارة ستستغرق ثلاثة أيام.

المصدر: RT + وكالة الأنباء الجزائرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372305

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