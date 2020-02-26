الصحة الكویتیة تكشف حالة جميع المصابين بفيروس “كورونا”

وأوضحت أن “جمیع الحالات مستقرة وتتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات المعدة والمجھزة لاستقبال مرضى فیروس كورونا. وأھابت بالمواطنین والمقیمین الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.

وأكدت الوزارة أن جميع المصابين بفيروس كورونا في البلاد يتمتعون بصحة جيدة، وفي طريقهم للشفاء.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي 78866 شخصا، توفي منهم 2592 شخصا، فيما شفي حتى الآن 25128 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.