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في إيران : ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 19

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
في إيران : ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 19

كل الوطن- وكالات: أعلنت إيران الأربعاء عن تسجيل أربع وفيات جديدة لدى مصابين بفيروس كورونا المستجد من بين 44 حالة جديدة سُجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 حالة والإصابات إلى 139.

وسُجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 في مدينة قم في إيران وتسع في جيلان وأربع في طهران وثلاث في خوزستان واثنتان في كل من سيستان وبلوشستان وكهكيلوية وبوير أحمد وفارس وواحدة في مركزي وكرمانشاه وأردبيل ومازندران ولورستان وسمنان وهرمزجان.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372329

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