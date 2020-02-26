في إيران : ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 19

وسُجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 في مدينة قم في إيران وتسع في جيلان وأربع في طهران وثلاث في خوزستان واثنتان في كل من سيستان وبلوشستان وكهكيلوية وبوير أحمد وفارس وواحدة في مركزي وكرمانشاه وأردبيل ومازندران ولورستان وسمنان وهرمزجان.
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