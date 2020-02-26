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مرفت غزاوي: جوارح الانسان ..جنود عقله

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-26T15:30:32+03:00
2020-02-26T15:41:52+03:00
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : منذ 12 دقيقة
مرفت غزاوي: جوارح الانسان ..جنود عقله

في لحظة صفاء مع الذات أخذت أفكر ..ماهو الفرق بين العقل و الفكر ؟!
هل هما مرتبطان و ينبثق احدهما من الآخر أم أن كلاً منهما مستقل بذاته ؟ و من منهما يأتي أولاً ؟
استعنت بالسيد (جوجل ) لأقرأ في هذا الموضع و ما زادني الإطلاع إلا حيرة فلقد تعددت الدراسات و تشعبت المقالات فلم أجد بينها سوى اجتهادات و آراء تعتمد على أدلة اقتنع كاتبها بها بمساعدة بعض المراجع التي استند عليها ..

اذا تحدثنا عن الموضوع بشكل علمي بحت و خضنا في التشريح الطبي فالعقل أو المخ فانه يتكون من أقسام و خلايا عصبية تؤثر على جميع اجزاء الجسم بما في ذلك الفكر و الاحساس او الشعور .. و هنا لي وقفة اتحدث فيها بطريقة غير طبية و لكن إنسانية بحتة ..

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مهما توصل العلم الى استنتاجات فانه مازال يجهل الكثير عن النفس البشرية في تكوينها الحسي الداخلي و خاصة فيما يتعلق بالمشاعر و الاحاسيس ..تركيبة عجيبة لا تخضع للتفسيرات المنطقية و تختلف من شخص لآخر و لم و لن نعرف ماهي !!
العقل هو السيد ؟! ربما يكون كذلك و لكن ما الذي يُحفز هذا العقل فلابد أن يكون هناك قوة تدفعه و الدليل على ذلك تفاوت البشر في استيعابهم و ردود افعالهم تجاه الأشياء و الأشخاص و ذلك بحسب القوة المحركة التي مازالت مجهولة ..!!
قد يقول البعض انها بحسب الثقافات و العادات و المنشأ ..لكن أيضا قد نرى الاختلاف بين الأشخاص وهم من نفس البيئة و الثقافة ..

و لو سلمنا بان العقل هو السيد المُسيطر و القائد فهل فعلاً تكون الجوارح هي جنود هذا العقل ؟!
نفترض أنه فرض سيطرته على النطق ؛ الحركة ؛الرؤية و التعلم ؛ اللمس و الحواس كلها و أيضاً التفكير بشكل عام فهل له سطوة على القلب ؟!
و من الذي قال أن القلب لا يُفكر ؟! سيكتشف العلماء فيما بعد أن للقلب عقلاً مستقلاً يفكر به أيضاً و ربما سيكتشفون ذات يوم أنه الأساس الأول
قال تعالى الكريم في سورة الحج: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} سورة الحج (46).فسبحان الله العلي العظيم
و الحمد لله على عظيم نعمه ،،،،،

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372336

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