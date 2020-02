اختيار محمد صلاح سفيرا لمنصب إنساني أممي

أعلنت الأمم المتحدة اختيار النجم الرياضي المصري، محمد صلاح، ليكون أول سفير لـ”شبكة التواصل المدرسي الفوري” لتعليم اللاجئين، لمساعدة صغار السن من خلال توفير مادة تعليمية ذات جودة.

وقالت المنظمة عبر موقعها الرسمي أن هناك برنامجا تم تنظيمه سيشارك فيه مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، من خلال زيارات لبعض المدارس التي يدعمها البرنامج، وسيساعد على زيادة الوعي بضرورة وأهمية التعليم الجيد للأطفال اللاجئين، ولمزيد من الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية التي توفر اتصالا بالعالم الخارجي وتمنح الطلاب فرصة لتشكيل السنوات القادمة الخاصة بهم.

ووفقا للموقع، تم تنفيذ هذا البرنامج في عام 2013 بهدف تقديم وسيلة اتصال عبر الإنترنت للاجئين صغار السن والمجتمعات التي تحتضنهم ومعلميهم، وإمدادهم بمواد علمية رقمية من أجل تحسين جودة التعليم في بعض المجتمعات المهمشة بإفريقيا.

