كورونا ”يتمدد” في 46 دولة.. و6 إجراءات بارزة لحصار ”الوباء”

كل الوطن – وكالات:

يواصل فيروس “كورونا المستجد” التمدد في العالم، ليصل إلى 46 دولة بإصابات تتجاوز 81 ألفا، ووفيات تزيد على 2700، جلها من الصين بؤرة المرض ذاته، وفق إحصاء أولي ومعلومات صحفية ورسمية.

واستخدمت تلك الدول أو بعضها 6 إجراءات بارزة لحصار الوباء، هي: العزل الصحي والعلاج، والترحيل للمصابين، والوقف المؤقت للرحلات المدنية، والدراسة، والاحتفالات، وغلق الحدود، والتحذير من السفر إلى بلاد بعينها.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريحات صحفية، عن قلقه جراء الارتفاع “المفاجئ” لأعداد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية.

وبحسب رصد أولي أجرته الأناضول، لبيانات رسمية وتقارير صحفية حتى مساء الأربعاء 20:20 ت.غ، جاء كالآتي:

** أولا: حالة الإصابة والوفاة

الصين : إصابة 78 ألف و64 حالة، و2715 وفاة.

إيران: 139 بينهم 19 وفاة.

كوريا الجنوبية: 1261 شخصا، ووفاة 12.

إيطاليا: 357 إصابة، و11 حالة وفاة.

اليابان: 171، وحالتا وفاة. يضاف إليها مصابو سفينة “دايموند برينسس” السياحية، الراسية في ميناء يوكوهاما الياباني، الذين وصل عددهم 691 مصابا، و4 وفيات.

هونغ كونغ: 81، وحالتا وفاة

فرنسا: 17 إصابة، وحالتا وفاة

تايوان: 31 إصابة، وحالة وفاة

الفلبين: 3 إصابات، وحالة وفاة.

سنغافورة: 91

الولايات المتحدة: 57

تايلاند: 40 إصابة

البحرين: 26

الكويت: 26

أستراليا: 23

ماليزيا: 22

ألمانيا: 18

فيتنام: 16

الإمارات: 13

بريطانيا: 13

كندا: 12

ماكاو: 10

إسبانيا: 10

العراق: 5

عمان: 4

الهند: 3

باكستان: 2

لبنان: 2

إسرائيل: 2

روسيا: 2

النمسا: 2

كرواتيا: 2

أفغانستان: 1

كمبوديا: 1

سريلانكا: 1

نيبال: 1

مصر: 1، هي الأولى في إفريقيا

السويد: 1

بلجيكا: 1

جورجيا: 1

فلندا: 1

سويسرا: 1

الجزائر: 1

اليونان: 1

شمال مقدونيا: 1

البرازيل: 1، وهي أول حالة في أمريكا اللاتينية.

** ثانيا أبرز التدابير ونقاط المواجهة

اتخذت دول ظهرت بها الإصابات والوفيات تدابير وإجراءات بارزة بينها 6 إجراءات

– العزل الصحي والعلاج: في جميع الدول التي ظهرت فيها الإصابة.

– الترحيل: حدثت بشكل لافت في العراق لطالب إيراني مصاب، تم ترحيله إلى بلاده.

– وقف مؤقت لرحلات طيران مدني إلى عدة دول، بينها الصين وإيران وإيطاليا.

– وقف مؤقت للدراسة والأنشطة والاحتفالات مثل الكويت، والعراق.

– غلق الحدود

– التحذير من السفر إلى البلاد التي ظهر فيها الوباء.

وظهر الفيروس في الصين، أول مرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي صنفته بأنه “وباء”، والذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.