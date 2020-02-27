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إيران: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 22 والإصابات إلى 141 وتعافي 54 حالة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
إيران: ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 22 والإصابات إلى 141 وتعافي 54 حالة

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في إيران إلى 22 والإصابات إلى 141، فيما تعافى 54 شخصا، وفقا لما نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية، اليوم الخميس.

وأظهر رسم توضيحي للوكالة أن عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالمرض بلغ 141، ولم تحدد ما إذا كان الذين توفوا ضمن هذا العدد.

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وأعلنت سلطات إيران فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من حالات مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكبر عدد من الأشخاص خارج الصين حيث منشأ الفيروس.

وإلى جانب إغلاق المدارس، ألغت السلطات الإيرانية النشاطات الرياضية ونشرت فرقا من عمال النظافة لتطهير الحافلات والقطارات والأماكن العامة.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=372422

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