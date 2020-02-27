بسبب الغبار.. طوارئ صحة الرياض تستقبل 981 حالة

كل الوطن – الرياض:

واصلت “صحة الرياض”، استقبال حالات الازمات التنفسية، وسط جاهزية مرافقها الصحية لمواجهة الحالات الناتجة عن موجة الغبار، التي شهدتها المنطقة منذ خلال الساعات الماضية ، حيث بلغ عدد الحالات التي تم استقبالها 981 حالة.

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة : أن جميع أقسام الطوارئ في حالة جاهزية لاستقبال جميع الحالات المتأثرة من موجة الغبار، وتقديم الرعاية الطبية لهم، حيث تم زيادة الطاقم الطبي والتمريضي في أقسام الطوارئ، وذلك تحت إشراف كوادر طبية متخصصة في الأمراض التنفسية مع توفير الأدوية الخاصة بأمراض الربو، والحساسية.

وتابع: عدد الحالات التي استقبلتها مستشفيات المنطقة خلال 24 ساعة الماضية بلغ 981 حالة، منهم 335 رجال ، و 281 نساء ، 365 اطفال حيث قُدّمت لهم الخدمات العلاجية اللازمة، كما تم توزيع الكمامات للوقاية من الغبار.

وأكد الجمعة على أهمية إغلاق الأبواب ونوافذ المنازل أثناء موجة الغبار وضرورة لبس الكمامات ذات التصفية للهواء وتغييرها باستمرار وتجنب الخروج إلا عند الضرورة القصوى وحمل بخاخ الربو الإسعافي الموسّع للشعب الهوائية، وسرعة مراجعة أقسام الطوارئ في حالة الأزمة الشديدة.

لافتاً إلى تقديم الخدمات والاستشارات الطبية على مدار الساعة عبر تطبيق “صحة” على الهواتف الذكية أو الاتصال على 937.